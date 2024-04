“L’oro è giallo” di Benedetta Fallucchi | “Diventare adulti significa controllare i propri orifizi”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 aprile 2024) “Gli Inuit onoravano la vescica delle foche. Per loro era la sede dello spirito. I cacciatori credevano che, una volta ucciso l’animale, l’anima non si disperdesse e restasse nella sua vescica. Ecco perché celebravano la porzione anatomica, di solito non molto considerata, con una vera ea festività, al culmine della quale le vesciche degli animali catturati venivano rimandate in mare. In questo modo le prede avrebbero avuto la possibilità di reincarnarsi. Le foche si lasciavano prendere a patto che l’azione predatoria della caccia venisse risarcita. Anche la mia anima risiede nella vescica”., con il suo romanzo d’esordio intitolato(Ed. Hacca), finalista del Premio Narrativa Bergamo, ci consegna uno scritto dalle molteplici e composite interpretazioni. Si ...