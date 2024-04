L’opposizione attacca | “Urbanistica in tilt | ascoltare sos dei tecnici”

ROMA – “Non è sostenibile la tesi per la quale la posizione del governo italiano, oggi, al cospetto del mondo che ci guarda, non sia chiara in tema di Ucraina”. Perché a parlare sono “le decisioni e ... (lopinionista)

Attacco Iran, fonti a media: "Israele ha deciso di reagire". Terminata riunione G7. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Iran, fonti a media: 'Israele ha deciso di reagire'. Terminata riunione G7. LIVE ...tg24.sky

In corso il G7, Netanyahu avrebbe deciso di non attaccare subito l’Iran dopo richiesta Biden - Non una risposta immediata, ma una reazione "al momento giusto": potrebbe esserci stato un cambio di linea, da parte del governo di Tel Aviv, rispetto alla scelta di rispondere subito dopo l'attacco c ...dire

Dov'era Netanyahu prima dell'attacco Media: «In una villa di lusso con rifugio antimissilistico» - Prima dell'attacco iraniano dove era il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Si sarebbe trasferito con la moglie Sara nella villa di lusso di Simon Falic a Gerusalemme: un ...ilmessaggero