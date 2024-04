Longo | AZ Picerno | “Pecchiamo di inesperienza | dobbiamo tornare ad essere spensierati”

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEmilio, mister dell’AZ, parla in sala stampa dopo la sconfitta in trasferta a Caserta: “Il secondo tempo abbiamo giocato meglio, nei primi 45 minuti siamo stati più paurosi. Abbiamo finito la partita con sei giovani, ritengo che abbiamo giocato bene, ma quando abbiamo scelto di alzare l’asticella, forse abbiamo peccato di. Serve tempo, affinché possiamo mantenere alto il livello delle nostre prestazioni. Oggi siamo stati una buona squadra, che deve crescere, e che è riuscita a competere contro una squadra più blasonata della nostra. Nel girone di ritorno, ad oggi, abbiamo fatto 23 punti: se avessimo fatto 23 punti anche all’andata, saremmo stati salvi da almeno quattro giornate. Noi non mettiamo le mani avanti, ma le nostre ambizioni riguardavano innanzitutto il consolidamento della ...

