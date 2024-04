L’omaggio alla creatività italiana Passerella coi cappotti di cammello per festeggiare i 20 anni del master

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Sono andati a caccia di Made in Italy nei bauli delle nonne e delle mamme e lo hanno fatto sfilare insieme adiiconici degliSettanta, Ottanta, Novanta e Duemila, firmati Max Mara. Così gli studenti della Iulm hanno festeggiato i primi vent’delin Management del Made in Italy, il primo ad affondare le radici nella moda nell’ateneo di via Carlo Bo. Per ricordarlo, per la prima volta l’università della comunicazione ha organizzato una sfilata curata in ogni dettaglio, anticipata dproiezione di un docufilm che ha mostrato il dietro le quinte di questa ricerca. Tra testimonianze e mestieri, ieri è salita inanche la storia del, nato nel 2004 "per presidiare anche l’area della moda e degli ...