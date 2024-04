Loftus Cheek | 'I gol in trasferta non contano Stiamo bene fisicamente e mentalmente | a Roma ci crediamo'

Milan, Loftus-Cheek: “Abbiamo il giusto spirito, siamo secondi e dobbiamo restare concentrati” - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha analizzato così il pareggio della squadra di Pioli contro il Sassuolo: "Non abbiamo iniziato bene e siamo stati ...fcinter1908

Sassuolo-Milan 3-3, pagelle: difesa da incubo, Loftus-Cheek continua il suo momento no - Assolutamente. Ma Pioli vede altro… (65’ Pulisic 5: lascia lo scudo di Capitan America in panchina). Loftus-Cheek 5 Continua il suo momento no. I paragoni con Frank Kessie gli hanno fatto non male ma ...leggo

Okafor evita una brutta domenica al Milan, 3-3 al Mapei Stadium - Un inizio complicato e poi la solita rimonta rossonera, ancora una volta con un gol dalla panchina. Al Mapei Stadium è Noah Okafor l'uomo del 3-3.msn