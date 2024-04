Lo stress test | l’alternatore alla massima potenza | cosa non ha funzionato nella centrale di Suviana

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 aprile 2024) Prima che i consulenti riusciranno a estrarre e decifrare i dati dscatola nera delladi Bargi, il sistema Scada di supervisione e controllo, ci vorrà ancora del tempo. Necessario a capiresia accaduto nell’impianto del bacino diil 9 aprile scorso, quando 7 operai hanno perso la vita e 8 sono rimasti feriti, cinque dei quali in condizioni gravi o gravissime. Ciò che sta emergendo in queste ore, e che verrà investigato dProcura di Bologna che indaga per omicidio e disastro colposi, è cheidroelettrica fosse in corso un collaudo. Uno dei numerosinecessari durante i lavori di ammodernamento tecnologico che erano cominciati nel 2022 e che erano arrivatifase finale. ...