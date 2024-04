Lo faranno santo e lo dico con rispetto | Sinner | Panatta senza filtri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "Tra poco lo, e locon": Adrianoha fatto questa battuta su Jannikin riferimento a quanto gli è successo nella semifinale di Montecarlo, dove è stato battuto dal greco Stefanos Tsitsipas. A far discutere il fatto che l'arbitro non abbia visto il servizio lungo di Tsitsipas – ben oltre la linea – non chiamando così il doppio fallo che avrebbe significato 4-1 nel terzo set. Allo stesso tempo, però, nemmenosi è fermato per chiedere l'intervento del giudice di sedia. Un comportamento cheha commentato con una battuta. In conferenza stampa,ha spiegato: "Non mi sono fermato perché non è il mio lavoro, io devo stare attento a giocare. Sentivo che forse poteva essere fuori, ...