(Di domenica 14 aprile 2024) I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, domenica 14 april 2024,per unall'interno di uncomunale in via della Bassata aL'articolo proviene da Firenze Post.

Intervento dei vigili del fuoco a Livorno intorno alle 10.30 di stamattina, 5 aprile 2024, in via Randaccio, nei pressi dello stadio Armando Picchi a seguito di un incendio che ha interessato una ... (firenzepost)

Livorno: paura per un grosso incendio in un deposito del Comune - I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, domenica 14 april 2024,per un incendio all'interno di un deposito comunale in via della Bassata a Livorno ...firenzepost

27enne accoltellato in Corso Mazzini - Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, un’accesa discussione tra un gruppo di giovani ha rapidamente preso una piega violenta, sfociando in uno scontro che ha causato l’accoltellamento di un ...livornopress

A fuoco deposito, paura in via della Bassata - Livorno 14 aprile 2024 – A fuoco deposito, paura in via della Bassata paura in via della Bassata, Questa mattina un incendio si è sviluppato in un deposito situato in via della Bassata a Livorno avvol ...livornopress