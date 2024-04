LIVE – Trento-Monza 2-2 18-25 | 22-25 | 25-23 | 26-24 | 3-4 | gara-5 semifinali Playoff Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Latestualedi-5 della semifinale deiScudetto delladimaschile. Le due squadre tornano in campo per la resa dei conti: chi vince, accede alla finale Scudetto. Gli uomini di Fabio Soli, dopo l’ottima partenza con i successi nei primi due confronti della serie, non vogliono sprecare un altro “match point” e vanno a caccia della vittoria per festeggiare davanti al proprio pubblico. D’altro canto, gli uomini di Massimo Eccheli non vogliono di certo fermarsi ora. I brianzoli hanno riaperto la serie vincendo-3 in trasferta e vogliono completare la rimonta per tenere vivo il sogno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà ...