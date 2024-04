LIVE Trento-Monza 0-2 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | Maar trascina i brianzoli nel secondo set | 22-25

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Errore al servizio2-3 Mano out Michieletto da zona 4 1-3 La diagonale dida zona 4 1-2 Takahashi vincente da zona 2 1-1 Mano out Rychlicki da zona 2 0-1 La parallela di Takahashi da zona 4 22-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!è avanti 2-0!più freschi di mente e dal punto di vista fisico. A un set dal sogno finale! 22-24 La pipe di! 22-23 Primo tempo Galassi 22-22 La parallela di Lavia da zona 4, magia di Sbertoli 21-22 Murooooooooooooooooooo Cachopaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 21-21 La diagonale dida zona 4 21-20 La pipe di Michieletto 20-20 Mano out Michieletto da zona 2 19-20 Mano outda zona 4 a chiudere un’altra azione ...