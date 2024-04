LIVE Pro Recco-AN Brescia 10-10 | Finale Coppa Italia pallanuoto 2024 in DIRETTA | si va ai rigori!

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce in parità Pro-AN10-10, si va a i! 0.11 Ultimo time out negli ultimi undici secondi rimanenti. 1.02 Time out, resta l’ultimo a disposizione. 2.08 Palo esterno di Condemi. 3.19 Gooooooooooooooool, Del Basso sfiora il secondo palo. 3.45 Gooooooooooooooooool, Balzarini, schiacciata vincente in porta, Pro-AN10-10. 4.20 Pallonetto di Kakaris che finisce fuori. 5.31 Gooooooooooooooooooooool, Cannella, controfuga che porta al sorpasso, Pro-AN10-9. 5.59 Goooooooooooooool, Presciutti, da centro boa trova la posizione perfetta su assist di Echenique, Pro-AN9-9. 6.39 Goooooooooooooooooool, Irving, ...

Coppa Italia Unipolsai. Iniziate le finali LIVE da Genova - Attesa della decima finale tra Pro Recco-AN Brescia, l'epilogo della Coppa Italia UnipolSai, in svolgimento alla Sciorba di Genova. Fischio d'inizio alle 15:45 in diretta su Raisport HD con telecronac ...

LIVE Pro Recco-AN Brescia, Finale Coppa Italia pallanuoto 2024 in DIRETTA: grande sfida per il primo trofeo stagionale - Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Pro Recco-AN Brescia, Finale Coppa Italia pallanuoto 2024, grande sfida per la finale di Coppa. La finale ...

Serie C, Alessandria – Pro Patria 0-0 /Cronaca LIVE - La penultima partita giocata dai grigi al Moccagatta tra i professionisti: club già retrocesso in D dopo 16 anni in terza serie