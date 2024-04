LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | Vinales fa il bis | Bastianini brucia Martin per il podio Anonimo Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 21.48 Attenzione a, che ha dichiarato di aver svoltato dopo il GP del Qatar 2023. Ora sente di poter guidare l’Aprilia come desidera. In passato non ha mai avuto la necessaria continuità per lottare per il Mondiale: sarà maturo per provarci? 21.47 In classifica generale comandacon 80 punti, seguito daa -21,a -24, Acosta a -26,a -30. Marquez è già a -44 dopo la caduta di oggi. 21.46 Attenzione che la Ducati non è più così dominante come nelle passate stagioni. Oggi Aprilia e KTM sono finite davanti. Chiaramente si attende la riprova sui circuiti europei, tuttaviae Acosta erano andati davvero forte anche a Portimao. 21.45 ...