LIVE Motocross | GP Trento MXGP 2024 in DIRETTA | alle 17 10 il via di gara-2

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 Tanti appassionati accorsi a Pietramurata per assistere a questa, i piloti sono già in sellaproprie moto per sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’inizio di-2. 17.00 In classifica generale, Jorge Prado (194 punti) si vede avvicinarsi ancor di più alla vetta della classifica Tim Gajser. Il classe 2001 iberico ha perso due punti ulteriori di vantaggio sull’alfiere della Honda, e ora ha un margine di distanza di sole sei lunghezze. A quota 158 punti, in terza posizione, c’è Romain Febvre, il quale proverà a bissare il successo dell’ora di pranzo per diminuire il proprio distacco da Prado e Gajser. 16.55 Nella prima delle due prove previste per la giornata odierna a Pietramurata, Romain Febvre ha conquistato la vittoria. Il transalpino ...