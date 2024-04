LIVE Moto3 | GP Americhe 2024 in DIRETTA | gara in tempo reale

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio delle, terza tappa del Motomondiale di. Sull’iper fisico tracciato del COTA ci attende una delle gare più spettacolari dell’anno, con la grande componente dell’imprevedibilità che soltanto la classe più leggera riesce a dare. Le qualifiche hanno decretato il migliordi David Alonso, autore della prima pole stagionale. Il pilota della CF Moto Valresa Aspar Team condividerà la prima fila con la Red Bull KTM di Antonio Rueda e con il leader del Mondiale, “El pistolero” Daniel Holgado (Red Bull Gasgas TEch3), terzo classificato. Seconda fila poi per Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact), seguito da Joel Kelso ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 giri: Nepa rimane in nona posizione a 2.1 e prova a insidiare Esteban, quindi Bertelle 10° a 2.2. -15 giri: si apre un nuovo giro con Rueda al comando ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 giri: Holgado rimane a mezzo secondo da Alonso che prova a scappare. Rueda accusa 893 millesimi, poi Veijer che risale di forza a 1.2! -8 giri: ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Ora alle 13.15 toccherà alla Moto2, quindi alle ore 15.00 la MotoGP. 12.40 Prova di ... (oasport)

Moto3 | Gp Austin Qualifiche: pole di Alonso, Rueda e Holgado in prima fila - Moto3 GP delle Americhe Qualifiche - David Alonso (CFMoto) ha ottenuto la pole position del Gran Premio delle Americhe classe Moto3, terzo appuntamento del Motomondiale 2024. Per il pilota del Team As ...motograndprix.motorionline

Moto3 in Texas, le qualifiche: prima pole di Alonso. Rueda secondo e Holgado terzo - Alonso (CF Moto) centra due record in un giorno: quello della pista nelle prove del mattino e poi è diventa il primo pilota colombiano a scattare dalla prima casella nella griglia di partenza. Tutto ...sport.sky

Moto3, David Alonso monopolizza le P2 del GP delle Americhe, Bertelle, Farioli e Nepa in Q2 - Si sono concluse le P2 del Gran Premio delle Americhe ad Austin per quanto riguarda la Moto3. David Alonso ha inflitto grandi distacchi a tutta la concorrenza, chiudendo al comando con il tempo di 2:1 ...oasport