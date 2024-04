LIVE Moto2 | GP Americhe 2024 in DIRETTA | Garcia vince e in testa al Mondiale! 6° Foggia

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.40 E 21.00 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.56 Grande gara diche ha imposto un ritmo molto veloce sul 2:08 basso, avendo sul finire un piccolo calo, ma ininfluente rispetto al successo di tappa. Peccato perche, in lizza per il podio, ha avuto un chiaro calo di gomme. 19.54 Grazie a questa affermazione, Sergiosi è portato in vetta alla classificacon 51 punti, a precedere di due punti Roberts e di 13 Lopez. Il primo italiano è Vietti a -29 in decima piazza. 19.53per la prima volta inSergio ...

