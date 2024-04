LIVE – Monopoli-Taranto 0-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 14 aprile 2024) Ladi, match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di. Derby pugliese fondamentale per la classifica: da una parte una formazione in lotta per la salvezza, che al momento si trova a un punto dall’obiettivo dopo una lunga rincorsa, mentre un po’ in flessione sono gli ospiti, che però puntano ancora al quarto posto in ottica playoff. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 20.45 di domenica 14 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-1 (60? Orlando) 64? – Altro cambio nel: Taurino manda in campo Tommasini al posto di ...

