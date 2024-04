LIVE Inter-Cagliari 1-0 | inizia la ripresa! Rotola il pallone

(Di domenica 14 aprile 2024), partita della trentaduesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i sardi allenati da Claudio Ranieri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 47? SUBITO DIMARCO! Gran tiro al volo da respinta di calcio d’angolo, Scuffet risponde presente. 21.51IL SECONDO TEMPO! L’chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Thuram. Bisogna rimanere concentrati! 45’+1? FINISCE IL PRIMO TEMPO. 45? SEGNALATO UN MINUTO DI RECUPERO! 44? Ilci prova in questo ...

