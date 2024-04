LIVE Francia-Italia | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre sognano il colpaccio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata del Seidi. Il cammino dellecontinua, l’obiettivo resta il terzo posto che consentirebbe la qualificazione ai prossimi Mondiali. Inizio dai due volti per l’che, dopo aver perso malamente il match inaugurale contro la corazzata dell’Inghilterra (0-48), si è ripresa alla grande contro l’Irlanda (27-21). Leoccupano al momento il quarto posto, ma con una partita in meno rispetto al resto delle squadre, il terzo posto finale, che garantirebbe di ...