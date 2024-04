LIVE – Francia-Italia 7-0 | Sei Nazioni femminile 2024 rugby in DIRETTA

(Di domenica 14 aprile 2024) Latestualedi, partita valevole per il terzo turno del Guinness Seidi. Dopo la strepitosa vittoria a Dublino contro l’Irlanda e la settimana di pausa del torneo, le azzurre vanno a caccia del secondo successo nella partita in cui la capitana Sofia Stefan celebra la presenza numero 85 con la maglia della Nazionale, mentre Elisa Giordano prosegue il recupero dall’infortunio. Coach Raineri conferma la linea dei trequarti e ridisegna la mischia, considerando anche le assenze di Sgorbini e Turani, ma serve un’altra grande prestazione contro la compagine transalpina, ancora imbattuta fin qui. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.30 di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Italia , match valido per la terza giornata del Sei Nazioni di rugby ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:18 Italia e Francia si sono affrontate 10 volte in passato, le transalpine sono avanti 8-2 negli scontri diretti, con l’ultima vittoria azzurra risalente ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? SI COMINCIA! 13:26 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, si procede con gli inni nazionali! 13:24 La Francia scenderà invece in campo ... (oasport)

Francia-Italia al Sei Nazioni femminile: il risultato in LIVE STREAMING - Nella terza giornata del Sei Nazioni, torna in campo l'Italia dopo l'impresa di Dublino contro l'Irlanda. Le Azzurre di Raineri fanno visita allo Stade Jean Bouin di Parigi alla Francia che contende ...sport.sky

Attacco dell’Iran a Israele, alle 15 gabinetto di guerra di Tel Aviv. I media: “Pressioni Usa su Netanyahu perché non risponda subito” - Nella notte l’Iran ha lanciato oltre 300 droni contro lo Stato ebraico, che ne ha intercettato e abbattuto il 99%: un bambino di 10 e una bambina di 7 sono rimasti feriti gravemente dalle schegge, ent ...ilfattoquotidiano

Francia-Italia oggi in tv, orario Sei Nazioni rugby femminile 2024: programma, streaming, formazioni - Per la terza giornata del Sei Nazioni 2024, la Nazionale italiana di rugby femminile scenderà in campo, in trasferta, allo Stade Jean Bouin di Parigi contro le padrone di casa della Francia: oggi, dom ...oasport