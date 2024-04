LIVE Francia-Italia 38-15 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre lottano | ma non basta!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:25 Buona reazione dellenel secondo tempo, specialmente con la doppietta di D’Incà, la numero 11 è stata nettamente la migliore azzurra in campo. 82? Touche persa, finisce qui. 81? Levogliono chiudere in bellezza, touche dentro i 22! 80? Il tempo è finito, l’avrà a disposizione l’ultima azione partendo dalla mischia. 77? Capomaggi non trasforma la meta. 76? PAZZESCAAAAAAAAAAAAA! D’Incà schiva tutti i placcaggi, corre per 40m e mette a segno la seconda meta! 74? Touche persa dalla, l’può ripartire. 72? Ennesima mischia del match, questa volta ad introdurre sarà la. 70? Si continua a giocare a centro campo in questa fase. 67? In avanti francese, mischia ordinata ...