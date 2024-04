LIVE Francia-Italia 33-3 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | meta in avvio di secondo tempo per le transalpine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Avanza la mole azzurra, guadagniamo metri importanti. 50? In avanti volontario per la, le azzurre potranno provare a ripartire. 48? Mischia ordinata in favore dell’. 47? Ancora una touche rubata dalla, niente da fare. 46? In avanti di Muzzo, adesso gli errori iniziano a diventare tanti e grossolani, non riusciamo a mantenere un possesso. 45? Queyroi trasforma la. 45? Khalfaoui va a, la difesa azzurra si scioglie come burro al sole di fronte all’attacco transalpino. 44? Touche francese dentro i nostri 10m. 43? Cade il pallone a Stevanin, palla persa dall’. 42? Subito una touche rubata dalla, non il migliore degli inizi. 41? INIZIA IL ...