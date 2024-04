LIVE Francia-Italia 21-3 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | dominio transalpino

Leggi tutta la notizia su oasport

36? Le azzurre stanno provando a difendersi con le unghie e con i denti, ma le francesi sono indemoniate in attacco. 34? Locarelli perde palla e latorna a guadagnare metri, questi minuti di inferiorità rischiano di compromettere il match. 33? Queyroi è una sentenza, lavola a +18. 31? Adesso èfrancese, Escudero va ancora meta. 30? Cartellino giallo per Tounesi,in inferiorità numerica per i prossimi 10 minuti. 28? Vernier mette le mani e recupera la palla, pressione costante delle avversarie. 27? In avanti anche per l', occasione di meta clamorosa. 26? In avanti francese, l'potrà ripartire dalla mischia ordinata. 25? Queyroi trasforma, situazione complessa per le ...