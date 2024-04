LIVE Francia-Italia 14-3 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | le transalpine provano a prendere il largo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) 28? Vernier mette le mani e recupera la palla, pressione costante delle avversarie. 27? In avanti anche per l', occasione di meta clamorosa. 26? In avanti francese, l'potrà ripartire dalla mischia ordinata. 25? Queyroi trasforma, situazione complessa per le azzurre. 24? Deshayes fa 20m da sola e trova la seconda meta per la. 23? Rigoni centra i pali, primi tre punti per l'! 22? Calcio di punizione azzurro per un fallo volontario di Queyroi, Rigoni andrà per i pali. 21? Partita di grandello fino a questo momento, le azzurre stanno rispondendo ad una squadra di altissimo profilo. 20? Le francesi mettono le mani sulla palla e spezzano ancora una volta l'avanzamento azzurro, l'...