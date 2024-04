LIVE Francia-Italia 0-0 | Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | inizia il match | le azzurre ci credono!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? SI COMINCIA! 13:26 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, si procede con gli inni nazionali! 13:24 Lascenderà invece in campo con: 15 Émelie Boulard, 14 Marine Ménager, 13 Nassira Konde, 12 Gabrielle Vernier, 11 Mélissande Llorens, 10 Lina Queyroi, 9 Pauline Bourdon-Sansus; 1 Annaëlle Deshaye, 2 Agathe Sochat, 3 Assia Khalfaoui, 4 Manae Feleu, 5 Madoussou Fall, 6 Charlotte Escudero, 7 Emeline Gros, 8 Romane Ménager. 13:21 La formazione azzurra sarà la medesima di quella scesa in campo con l’Irlanda: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi; 14 Aura Muzzo, 13 Beatrice Rigoni, 12 Emma Stevanin, 11 Alyssa D’Incà; 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan; 1 Gaia Maris, 2 Vittoria Vecchini, 3 Sara Seye, 4 Valeria Fedrighi, 5 Giordana Duca, 6 Sara Tounesi, 7 Isabella Locatelli, 8 Ilaria ...