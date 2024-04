LIVE – Catania-Messina 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Ladi, match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di. Delicatissimo derby siciliano allo stadio Massimino ed è la partita più importante della stagione per i padroni di casa: gli etnei, infatti, hanno conquistato un posto ai playoff alla fase nazionale, ma devono guadagnarselo raggiungendo la salvezza, che per i peloritani è ormai in cassaforte. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore alle ore 20.45 di domenica 14 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 – 25? Di Carmine – Primo tempo infuocato al Massimino, squadre subito sul pezzo ...