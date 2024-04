LIVE – Carrarese-Rimini 1-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Ladi, match valido per la trentaseiesima giornata del girone B di. Allo stadio dei Marmi i padroni di casa giocano per difendere la terza posizione, vantaggiosa in chiave playoff, viceversa i romagnoli nella post season non sono ancora certi di entrare, affatto, visto che si trovano in decima posizione. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 14 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 – 12? Zuelli FINE PRIMO TEMPO 45’+3 – Ci prova il solito Lamesta, angolo per i romagnoli. 45’+1 – Capanni crossa e trova Morra, colpo di testa che ...