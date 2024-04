LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA | volata ristretta per la vittoria

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 DIetro è partito Bilbao. 16.42 FLAMME ROUGE! I quattro si stanno guardando, ma non hanno molto tempo di margine. 16.42 Accelerazione di Benoot, che scatta in prossimità dell’ultimo chilometro. 16.41 Manca un chilometro e mezzo. I quattro di testa continuano a darsi cambi regolari. 16.40 Il quartetto di testa ha una dozzina di secondi su Lapeira, che ha sua volta ha 5? di margine sul gruppo di inseguitori composto da: Adria, Mollema, Madouas, Pacher, Bilbao e Vauquelin. 16.39 Mancano 3 km al traguardo. 16.39 Il quartetto di testa non può rilassarsi troppo, visto che gli inseguitori distano circa 10 secondi. 16.38 Vansevenant rientra sui tre di testa 16.38 Lasarà contesta tra questi quattro uomini. 16.37 Benoot e Hirschi si riportano su Pidcock. Vansevenant ha una decina di metri ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54 Vervaeke si stacca dai compagni di fuga e viene ripreso dal gruppo , che ora è a 10?. 15.53 Non c’è tregua per i corridori: siamo ai piedi ... (oasport)

Amstel Gold Race femminile, atipico arrivo allo sprint: Wiebes esulta e viene beffata da Vos! - Una gara pazza, in cui è successo realmente di tutto e di più. Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) vince la decima edizione di un'Amstel Gold Race femminile sui generis, arrivata in volata e cara ...oasport

Poliziotto in moto investito da un'auto durante l'Amstel: cosa è successo e come cambia il percorso della gara maschile - Amstel GOLD RACE - In mattinata un poliziotto in moto, in appoggio all'organizzazione di corsa, è stato investito mentre perlustrava il tratto di strada del Bergseweg (uno dei 33 muri di questa ...eurosport

Amstel femminile, Wiebes esulta troppo presto, vince Vos. 5ª Longo Borghini - Finale rocambolesco tra olandesi nella Classica della birra. Gara neutralizzata a lungo per un incidente stradale ...repubblica