LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA | vantaggio stabile per i quattro al comando | tra poco si entra nel vivo

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51 Trascorse tre ore di gara dalla partenza di Maastricht di questa mattina, velocità media di 41,5 km/h. 13.48 Testa della corsa che sta per lasciarsi alle spalle anche l’Epenerbaan / Vijlenerbos (1.5 al 5,5%), asperità numero tredici della giornata. 13.45 120 chilometri percorsi, intanto nel plotone foratura per il belga William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step). 13.43 Oscilla tra i 4’30” e i 5’00” ildeibattistrada, che continuano a caratterizzare questo inizio di corsa del primo appuntamento del ‘Trittico delle Ardenne’. 13.40 Mancano 130 chilometri al traguardo! 13.37 Ecco che si muovono gli uomini di Van der Poel, con l’Alpecin – Deceuninck che arriva ad aiutare la INEOS in testa al gruppo. 13.34 Passato il Drielandenpunt, non c’è tempo però di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Si alza il vantaggio per i quattro battistrada, che arriva a sfiorare i cinque minuti. 12.56 Sono 155 i km che mancano al traguardo , quando abbiamo ... (oasport)

LIVE – Ciclismo, Amstel Gold Race 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Oggi, domenica 14 aprile, scatta la prima delle tre gare nelle Ardenne di questa stagione, l’ Amstel Gold Race 2024. I corridori saranno impegnati nei 253.6 km che li porteranno da Maastricht a Valken ...sportface

Amstel Gold Race 2024: dove vederla in diretta e in streaming - Inizia il Trittico delle Ardenne. Mathieu Van der Poel cerca la tripletta dopo Fiandre e Roubaix, assente Pogacar, ma i rivali non mancheranno ...today

Amstel Gold Race 2024, gli orari in tv: dove vederla in diretta e in streaming - Inizia il Trittico delle Ardenne. Mathieu Van der Poel cerca la tripletta dopo Fiandre e Roubaix, assente Pogacar, ma i rivali non mancheranno ...today