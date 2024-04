LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA | tre atleti in testa con 15? di vantaggio

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 I tre fuggitivi iniziano il Loorberg 15.31 Accelerazione del gruppo, che sta facendo una volata per prendere inla prossima asperità 15.30 Ildei battistrada ora è salito a 25?. 15.29 Tra poco più di 3 chilometri inizierà il Loorberg, un tratto di 1.2 chilometri al 5.6% di pendenza media. 15.28 I tre hanno 15? di. 15.27 Il terzetto alla guida della corsa è composto da Louis Vevaeke (Soudal Quick Step), Mikkel Honore (EF Education EasyPost) e Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 15.26 Sbandata in coda al gruppo con quattro corridori coinvolti. Tutti ripartono immediatamente 15.25 Insieme a Vervaeke c’è un uomo della EF Education EasyPost ed uno della Decathlon AG2R La Mondiale Team 15.24 Il terzetto ha guadagnato una ...

14.23 Una gara pazza che si è decisa al fotofinish: Wiebes potrebbe aver gettato via l'occasione della carriera per vince re l' Amstel . 14.21 Questa la ... (oasport)

14.44 Giornata baciata dal sole sulle strade olandesi, a differenza di alcune delle precedenti edizioni che non erano state fortunate dal punto di vista ... (oasport)

Amstel Gold Race femminile, atipico arrivo allo sprint: Wiebes esulta e viene beffata da Vos! - Una gara pazza, in cui è successo realmente di tutto e di più. Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) vince la decima edizione di un'Amstel Gold Race femminile sui generis, arrivata in volata e cara ...oasport

Poliziotto in moto investito da un'auto durante l'Amstel: cosa è successo e come cambia il percorso della gara maschile - Amstel GOLD RACE - In mattinata un poliziotto in moto, in appoggio all'organizzazione di corsa, è stato investito mentre perlustrava il tratto di strada del Bergseweg (uno dei 33 muri di questa ...eurosport

Amstel femminile, Wiebes esulta troppo presto, vince Vos. 5ª Longo Borghini - Finale rocambolesco tra olandesi nella Classica della birra. Gara neutralizzata a lungo per un incidente stradale ...repubblica