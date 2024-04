LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA | quattro corridori in fuga | il gruppo accelera e si porta a 1’30” a 80 km dall’arrivo

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 Giornata baciata dal sole sulle strade olandesi, a differenza di alcune delle precedenti edizioni che non erano state fortunate dal punto di vista metereologico. 14.41 Appena superato il muro di Vrakelberg, il prossimo che iaffronteranno sarà quello di Sibbergrubbe (1.6 km al 4.1%). 14.39 Rimonta davvero incessante quella delche sia meno di due minuti di ritardo. 14.37 A Tosh van der Sande (Visma Lease a Bike), Enzo Leijnse (dsm-firmenich PostNL), Alexander Hajek (Bora-Hansgrohe) e Zeb Kyffin (TDT-Unibet) rimane solo 2’15” di margine di vantaggio. 14.35 100 chilometri alla conclusione! 14.33 INEOS che impone il ritmo adesso nelinsieme alla Alpecin-Deceunick di Mathieu van der Poel e alla Lidl-Trek. ...

Amstel Gold Race femminile, atipico arrivo allo sprint: Wiebes esulta e viene beffata da Vos! - Una gara pazza, in cui è successo realmente di tutto e di più. Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) vince la decima edizione di un'Amstel Gold Race femminile sui generis, arrivata in volata

Ciclismo, Amstel Gold Race 2024: Oggi, domenica 14 aprile, scatta la prima delle tre gare nelle Ardenne di questa stagione, l' Amstel Gold Race 2024. I corridori saranno impegnati nei 253.6 km che li porteranno da Maastricht a Valken

