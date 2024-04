LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA | Marianne Vos vince al femminile | quinta Longo Borghini

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Una gara pazza che si è decisa al fotofinish: Wiebes potrebbe aver gettato via l’occasione della carriera perre l’. 14.21 Questa la classifica finale: 1 VOSTeam Visma Lease a Bike 2:35:02 2 WIEBES Lorena Team SD Worx – Protime 0:00 3 GÅSKJENN Ingvild Liv AlUla Jayco 0:00 4 GEORGI Pfeiffer Team dsm-firmenich PostNL 0:005Elisa Lidl – Trek 0:006 GASPARRINI Eleonora Camilla UAE Team ADQ 0:00 7 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance – Soudal Team 0:00 8 KRAAK Amber FDJ – SUEZ 0:00 9 KASTELIJN Yara Fenix-Deceuninck 0:0010 PALADIN Soraya Canyon//SRAM Racing 0:00 14.19 Una garache è stata particolare, con soli tre giri percorsi per un incidente di un’auto della polizia che ...

