LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA | gruppo compatto a 70 km dall’arrivo

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.06 Tra un paio di chilometri inizierà il Keerderberg, 1.8 km al 3.6% di pendenza media. 15.04 Ripresi anche gli altri tre fuggitivi. Ilrappresenta ora la testa della corsa 15.03 Van der Sande si rialza ed attende il, rimangono ancora con qualche metro di vantaggio gli altri tre battistrada. 15.01 Ilvede i quattri fuggitivi, 15.00 Prime rampe della salita eche si accende di nuovo con l’attacco di Honoré. 14.59 A breve il primo passaggio anche sul Geulhemmerberg (1 km al 5.8%). 14.58 L’accelerazione di Jungels ha contribuito a ridurre ulteriormente il gap: adesso il ritardo è di una quindicina di secondi. 14.56 Allungo di Bob Jungels in testa al. 14.55 Accelerazione furente del ...

14.23 Una gara pazza che si è decisa al fotofinish: Wiebes potrebbe aver gettato via l'occasione della carriera per vince re l' Amstel . 14.21 Questa la ... (oasport)

14.44 Giornata baciata dal sole sulle strade olandesi, a differenza di alcune delle precedenti edizioni che non erano state fortunate dal punto di vista ... (oasport)

Amstel Gold Race femminile, atipico arrivo allo sprint: Wiebes esulta e viene beffata da Vos! - Una gara pazza, in cui è successo realmente di tutto e di più. Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) vince la decima edizione di un'Amstel Gold Race femminile sui generis, arrivata in volata e cara ...oasport

LIVE – Ciclismo, Amstel Gold Race 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Oggi, domenica 14 aprile, scatta la prima delle tre gare nelle Ardenne di questa stagione, l' Amstel Gold Race 2024. I corridori saranno impegnati nei 253.6 km che li porteranno da Maastricht a Valken ...sportface

LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, l'Italia spera in Bagioli - Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'edizione numero 58 dell'Amstel Gold Race! Torna prepotentemente protagonista la Corsa della Birra, che c ...oasport