LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA | gara femminile neutralizzata | saltato il Bergseweg In quattro in avanscoperta

11.51 Sale il vantaggio del quartetto di testa, ora di tre minuti. 11.48 Chiusa la prima ora di corsa, siamo sui 48 all'ora. 11.45 Per quanto riguarda il, fra poco i corridori prenderanno una deviazione. Si tratta di una strada parallela, il chilometraggio non varierà più di tanto. 11.43 Intanto il gruppo ha dato il suo benestare alla fuga: 1'40" per Tosh van der Sande (Visma Lease a Bike), Enzo Leijnse (dsm-firmenich PostNL), Alexander Hajek (Bora-Hansgrohe) e Zeb Kyffin (TDT-Unibet). 11.40 Confermata la variazione: niente Berseweg, si devierà in direzione del Korenweg, quarto muro di giornata. Saranno 'solo' 32 i muri affrontati dal gruppo. 11.37 E il cambio di percorso avverrà proprio qui: la carovana maschile non affronterà il terzo muro, il(km 49,1)

11.37 E il cambio di percorso avverrà proprio qui: la carovana maschile non affronterà il terzo muro, il Bergseweg (km 49,1) poiché l'incidente è avvenuto ...

Amstel Gold Race 2024: dove vederla in diretta e in streaming - Inizia il Trittico delle Ardenne. Mathieu Van der Poel cerca la tripletta dopo Fiandre e Roubaix, assente Pogacar, ma i rivali non mancheranno ...today

Amstel Gold Race femminile 2024 oggi: orari, favorite, tv, altimetria. Muri a profusione, c’è Longo Borghini - Anche l'Amstel Gold Race ha la propria controparte femminile. La corsa olandese è arrivata alla sua decima edizione, nonostante trova la sua nascita nel 2001; dopo una lunga pausa di riflessione, dal ...oasport