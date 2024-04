LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA | 120 km al traguardo | il gruppo inizia a rosicchiare qualcosa ai battistrada

(Di domenica 14 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Ilsta rimanendo a una distanza di sicurezza nei confronti dei fuggitivi, si vuole mantenere sotto controllo il distacco. 14.00 Testa della corsa che in questo momento sta affrontando le rampo del Eperheide, 2100 metri al 4,7%. 13.58 Scende il margine dei, con ilche si riporta a 4? dai. 13.56 Ricordiamo la composizione del quartetto al comando: Tosh van der Sande (Visma Lease a Bike), Enzo Leijnse (dsm-firmenich PostNL), Alexander Hajek (Bora-Hansgrohe) e Zeb Kyffin (TDT-Unibet). 13.53 Rientrato insenza particolari patemi Lecerf dopo la foratura. 13.51 Trascorse tre ore di gara dalla partenza di Maastricht di questa mattina, velocità media di 41,5 km/h. 13.48 Testa della ...

Poliziotto in moto investito da un'auto durante l'Amstel: cosa è successo e come cambia il percorso della gara maschile - Amstel GOLD RACE - In mattinata un poliziotto in moto, in appoggio all'organizzazione di corsa, è stato investito mentre perlustrava il tratto di strada del Bergseweg (uno dei 33 muri di questa ...eurosport

LIVE – Ciclismo, Amstel Gold Race 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Oggi, domenica 14 aprile, scatta la prima delle tre gare nelle Ardenne di questa stagione, l’ Amstel Gold Race 2024. I corridori saranno impegnati nei 253.6 km che li porteranno da Maastricht a Valken ...sportface

Amstel Gold Race 2024: dove vederla in diretta e in streaming - Inizia il Trittico delle Ardenne. Mathieu Van der Poel cerca la tripletta dopo Fiandre e Roubaix, assente Pogacar, ma i rivali non mancheranno ...today