LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA | 12 uomini in fuga con 35? sul gruppo Van der Poel

(Di domenica 14 aprile 2024) 16.12 Il vantaggio dei 12 fuggitivi è salito a 45 secondi. 16.11 Fino ad ora Van derè ancora rimasto coperto, senza rispondere ai molteplici attacchi. Vedremo se il campione del mondo sta attendendo il momento giusto oppure se quest'oggi le gambe non sono quelle delle migliori giornate. 16.10 Mancano 25 km al traguardo. 16.09 Il ricongiungimento ha fatto perdere del tempo ai fuggitivi, che ora hanno poco meno di 30? di vantaggio sul. 16.08 Il di testa è composto da: Honoré, Lapeira, Benoot, Hirschi, Pidcock, Vansevenant, Adria, Mollema, Madouas, Pacher, Vauquelin e Bilbao. 16.08 Si ricompatta il in testa 16.07 Il quartetto di testa non ha molto vantaggio sui precedenti compagni di. 16.07 È ancora ...

15.33 I tre fuggitivi iniziano il Loorberg 15.31 Accelerazione del gruppo, che sta facendo una volata per prendere in testa la prossima asperità 15.30 Il ... (oasport)

15.54 Vervaeke si stacca dai compagni di fuga e viene ripreso dal gruppo , che ora è a 10?. 15.53 Non c'è tregua per i corridori: siamo ai piedi ... (oasport)

Ciclismo: Amstel Gold Race donne, vince Vos, quinta Longo Borghini - L'olandese Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) ha vinto in volta l'Amstel Gold Race donne davanti alla connazionale Lorena Wiebes (SD Worx - Protime), terzo posto per la norvegese Ingvild Gaskjenn (Liv ...napolimagazine

Poliziotto in moto investito da un'auto durante l'Amstel: cosa è successo e come cambia il percorso della gara maschile - Amstel GOLD RACE - In mattinata un poliziotto in moto, in appoggio all'organizzazione di corsa, è stato investito mentre perlustrava il tratto di strada del Bergseweg (uno dei 33 muri di questa ...eurosport

Amstel Gold Race femminile, atipico arrivo allo sprint: Wiebes esulta e viene beffata da Vos! - Una gara pazza, in cui è successo realmente di tutto e di più. Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) vince la decima edizione di un'Amstel Gold Race femminile sui generis, arrivata in volata e cara ...oasport