L' Italia ripudia la guerra | anche quando viene combattuta sulla pelle degli altri

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 14 aprile 2024) “Said he was a Buffalo Soldier / Win the war for America” (Bob Marley) Buffalo Soldiers è il soprannome conferito originariamente ai membri del 10º Reggimento di Cavalleria dell'EsercitoStati Uniti dalle tribù dei Nativi Americani contro cui combattevano. Il reggimento fu creato il 21 settemb