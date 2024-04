L’Italia e il vino | un asset da 45 | 2 miliardi di euro all’anno

Un turista italiano su 3 (32%) posiziona la Puglia sul podio delle 3 migliori regioni italiane per il turismo enogastronomico, con percorsi innovativi dell?enoturismo esperienziale dal pilates... (quotidianodipuglia)

Un’Italia senza il vino sarebbe come un’Italia senza sport, calcio compreso. Non è solo una metafora, ma quello che accadrebbe in termini di Pil se togliessimo la viticoltura dal Belpaese. Se il ... (gamberorosso)