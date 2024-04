L’Iran ha attaccato Israele | intercettati 200 droni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 aprile 2024)ha lanciato oltre 200 trae missili contro obiettivi militari sul territorio israeliano in risposta all’attacco di Tel Aviv a Damasco che il 1 aprile ha causato la morte di alcuni alti funzionari dei Guardiani della Rivoluzione. Lo Stato ebraico ha promesso una “risposta senza precedenti” e riferito che il 99% dei proiettili è stato intercettato, un successo al quale ha contribuito il supporto aereo di Usa, Gran Bretagna e Giordania. L’attacco, condannato dall’Onu e dalle cancellerie occidentali, ha causato una trentina tra contusi e feriti, tra cui una bambina in gravi condizioni. La Repubblica Islamica sostiene di aver colpito una base aerea israeliana nel deserto del Negev ma, secondo le forze armate israeliane, ci sono stati solo “minimi danni infrastrutturali”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha convocato il G7 per una ...