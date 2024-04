L' Iran attacca Israele ed il popolo dei social invoca la Pace

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 aprile 2024) Iormai sono protagonisti diretti di ogni grande fatto. E l'attacco dell'della scorsa notte contro, il volo dei droni e dei missili, le scie della difesa di Tel Aviv hanno fatto il giro del mondo. Ma non si è trattato soltanto di racconto dell'attacco a furia di video; suisono esplosi anche i commenti. Arcadia.com ha preso in esame ad esempio solo la parola Israel che in poche ore è stata utilizzata 10,5 milioni di volte; ancora più impressionanti i dati dell'engagement che hanno sfiorato i 56 milioni. Ma vanno notate anche gli altri termini, gli hashtag più utilizzati. Immancabile la parola, come Palestine e Hamas. Ma la cosa più preoccupante, che da sola racconta le ore di paura che ci sono state in tutto il mondo è WorldWar3, terza guerra ...