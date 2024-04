L’Iran attacca Israele con ondate di droni e missili Escalation senza precedenti È guerra

(Di domenica 14 aprile 2024) Nelle prime ore di oggi,ha lanciato un attacco su larga scala contro, utilizzandokamikaze ecruise in tre distinte. Questo movimento bellico rappresenta una vera e propria dichiarazione di, segnalando una drammaticanel conflitto mediorientale. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, sta monitorando attentamente la situazione mentreha convocato il suo gabinetto dain risposta immediata all’attacco. Nel frattempo, jet da combattimento degli Stati Uniti e della Francia sono stati avvistati mentre si dirigevano verso lo spazio aereo iracheno, segno evidente della tensione crescente nella regione. Le Guardie Rivoluzionarie delhanno ...

L’Iran ha lanciato nella serata di sabato 13 aprile un attacco contro Israele con «decine di droni » e con missili sia di crociera che balistici. Lo ha confermato in via ufficiale lo stesso esercito ... (open.online)

La Germania condanna il raid condotto da Teheran. Scholz: “Irresponsabile e ingiustificabile” - « L'attacco aereo sul territorio israeliano lanciato dall’Iran è irresponsabile e ingiustificabile », afferma il cancelliere tedesco Olaf Scholz ...gazzettadelsud

M.O., Biden convoca riunione del G7 per discutere attacco Iran - Roma, 14 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha convocato domani una riunione dei leader del G7 per discutere una ...notizie.tiscali

La rabbia di Ramallah: “Escalation disastrosa per noi palestinesi” - In Cisgiordania si vivono ore di tensione: “Pagheremo noi la guerra dell’Iran”. Ma adesso non si esclude una nuova Intifada ...repubblica