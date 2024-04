L’Iran attacca Israele | Biden chiama Netanyahu e convoca il G7 | “Gli Usa non sosteranno un eventuale contrattacco” Una bimba di 7 anni ferita da una scheggia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) LA GUERRA SI ALLARGA – Il conflitto in Medio Oriente divampa e coinvolge la Repubblica islamica. Nella notteha lanciato oltre 300 droni contro lo Stato ebraico, che ne ha intercettato e abbattuto il 99%. Operazioni di abbattimento della Raf e dell’Us Air Force. In volo in Iraq caccia americani e francesi. Esplosioni nei cieli e sirene in azione a Gerulasemme,unadi 7. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.