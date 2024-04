L’Inter celebra la Giornata Internazionale dello Sport e la Pace

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) Al KONAMI Youth Development Centre si è svolta la seconda edizione dell’iniziativa della CSR Inter perre laper lo Sviluppo e la– “Inter scende di nuovo in campo con We Arein occasione dellaper lo Sviluppo e la. Una mattinata dedicata al calcio e al suo potere di unire e includere tutti coloro che ne fanno la propria passione più grande. L’iniziativa, che si è svolta presso il KONAMI Youth Development Centre, si è sviluppata con un susseguirsi di sfide in diverse specialità di calcio per tutte le abilità. Con team arrivati da tutta Italia ...