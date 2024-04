L’innovazione e la ricerca non bastano | ancora 8mila i pazienti in attesa di trapianti “Donare è necessario”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Crescono donazioni e, ma restanocircain lista d’. Un dato che sembra restare immutato nel tempo. E anche se lasta compiendo grandi passi avanti come quello del Massachusetts General Hospital, dove un uomo ha ricevuto il rene di un maiale geneticamente modificato, sono tantissimi i malati che non riceveranno un organo. E così la XXVII Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti mostrauna volta come sia sempre piùdare il proprio consenso alla donazione. Partendo anche dal “sì” al momento del rinnovo della carta d’identità. In questo momento, ricordano ministero della Salute e Centro nazionale, circa 6milasono in ...