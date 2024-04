Ligue 1 2023 2024 | follia Lione che vince al 105? e batte il Brest Ok il Nantes

(Di domenica 14 aprile 2024) La ventinovesima giornata dellaregala un match folle tra, che si conclude con il punteggio di 4-3 in favore dei padroni di casa. Emozioni e polemiche al termine di una partita che vede proseguire l’incredibile rimonta in classifica dell’OL, ormai alle porte dell’Europa: ilinfatti è la miglior squadra del campionato nelle ultime 15 partite giocate, dopo aver raccolto appena 7 punti nelle prime 14. Tanti rimpianti per il, avanti 3-1 nel secondo tempo dopo aver trovato un tris pesantissimo nell’arco di sette minuti tra il 60? e il 67? con la doppietta di Del Castillo. Ilha avuto il merito di crederci ancora, accorciando subito le distanze con Lacazette e trovando il pari con Tagliafico al 79?. Nel ...

