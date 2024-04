Liga | situazione fuori controllo | episodio di razzismo contro Tchouameni

(Di domenica 14 aprile 2024) Lain Spagna è sempre più delicata con riferimento agli episodi di. L’ultima vergogna si è registrata nei confronti di Aurelien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, autore del gol vittoria dei blancos di ieri sul campo del Maiorca. Il francese di origini camerunesi è stato vittima di undinel corso della sua esultanza. Come si vede dalle immagini televisive, durante i festeggiamenti, si nota un tifoso forse minorenne, mimare i gesti di una scimmia. La condanna del Maiorca “La società ha attivato il protocollola violenza e sta collaborando con la polizia per identificare la persona responsabile. Il Maiorca non tollera e non tollererà alcuna manifestazione die partecipa attivamente a tutte le campagne per sradicare questa ...

