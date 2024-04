Liegi-Bastogne-Liegi 2024 | percorso e start list

vincere aiuta a vincere , si sa. Con una condizione così poi non si può che sognare in grande: Mathieu van der Poel si è aggiudicato due Classiche Monumento in stagione, Giro delle Fiandre e ... (oasport)

Primoz Roglic , reduce da una rovinosa caduta al Giro dei Paesi Baschi, non prenderà parte alla Freccia Vallone di mercoledì prossimo e alla Liegi-Bastogne-Liegi del 21 aprile: lo ha annunciato in ... (sportface)

anche Primoz Roglic salterà le classiche delle Ardenne , dopo l’annuncio dato il giorno prima da Wout Van Aert che non sarà al via nemmeno al Giro d’Italia. Ieri la Bora-Hansgrohe ha comunicato ... (sport.quotidiano)

Amstel Gold Race 2024 oggi: orari, favoriti, tv, altimetria. Van der Poel per aprire al meglio il Trittico delle Ardenne - Il mese di aprile è ricco di ciclismo e di Classiche del Nord: dopo le prime due domeniche che hanno visto protagonisti i corridori al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix, entrambe dominate in lu ...oasport

Vingegaard in ospedale: non è trasportabile. E la sicurezza diventa una questione politica - Il danese Jonas Vingegaard, caduto nel Giro dei Paesi Baschi, resta in terapia semi intensiva e non può essere trasferito: il volo in aereo potrebbe essere troppo pericoloso. Il boss della Jumbo accus ...corriere

LIVE Amstel Gold Race 2024 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, l’Italia spera in Bagioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'edizione numero 58 dell'Amstel Gold Race! Torna prepotentemente protagonista la Corsa della Birra, che c ...oasport