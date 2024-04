L' idolo di tua nonna! | Fedez risponde a Gramellini | volano insulti

(Di domenica 14 aprile 2024) Scontro a distanza trae Massimo. L'editorialista del Corriere ha dedicato un articolo nella sua consueta rubrica "Il caffè" al rapper che qualche giorno fa in un banale selfie ha mostrato la sua cover con Berlusconi. Ecco le parole di: "Nell'ultimo messaggio alla nazione,mostra la nuova cover del suo telefono con la famosa effige di Berlusconi che fa le corna. 'Per l'uomo che non deve chiedere mai. Spero di lanciare una moda' - ha scritto, riportando una frase del cantante - Forse ignora che si tratta di una delle immagini più inflazionate del millennio. Mentre i suoi seguaci si interrogano sul significato recondito della scelta (una critica al politico defunto o un'allusione a qualche affaire sentimentale?), mi permetto di buttare lì un'altra ipotesi: e se invece non significasse ...

2024-03-28 18:07:14 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: El Barcellona vuole rinforzare la propria rosa per la stagione 24-25 ... (justcalcio)

Fedez vs. Gramellini: "Voglio essere l'idolo di tua nonna" - A Fedez, l’editoriale di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera di ieri sabato 13 aprile è andato di traverso. Nell’articolo intitolato Mistero della Fedez, il giornalista… Leggi ...informazione

Fedez-Gramellini, scintille a distanza: “idolo di tua nonna!” - E per la cronaca, a me di essere l’idolo della sinistra non me ne frega un ca***. Io voglio essere l’idolo di tua nonna“. L’affondo del rapper non è certo finito qui. In un’altra storia, Fedez ha ...donnaglamour

Gramellini attacca Fedez, lui risponde con il lato b nudo: "Voglio essere l'idolo di tua nonna" - E per la cronaca, a me di essere l'idolo della sinistra non me ne frega un ca***. Io voglio essere l'idolo di tua nonna". E poi l'affondo: "Che poi è appena esplosa una centrale idroelettrica con dei ...today