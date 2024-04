L' Idf richiama due brigate di riservisti per Gaza

(Di domenica 14 aprile 2024) L'esercito israeliano hato duediper prestare servizio a. L'Idf ha motivato la mossa dopo "una valutazione della situazione" sul campo. Le- ha aggiunto il portavoce militare - sono destinate "ad attività operative sul fronte di". Il loro richiamo - ha concluso la fonte - consentirà "gli sforzi continui e la preparazione per difendere lo Stato di Israele e la sicurezza dei civili".

