L’Idf | “Intercettato il 99% dei proiettili iraniani” Biden | “Non sosterremo Israele in caso di controffensiva”

(Di domenica 14 aprile 2024) Washington, 14 aprile 2024 – Il presidente degli Stati Uniti Joeha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu a cui ha precisato che quella di questa notte deve essere considerata una vittoria perché, secondo la valutazione degli Stati Uniti, gli attacchi dihanno avuto in larga misura esito negativo e hanno dimostrato la superiorità della capacità militare di, ha spiegato una fonte della Casa Bianca a Cnn. Secondo(l’esercito israeliano)il 99% dei droni. Le forze americane sono state coinvolte nella difesa di: hannopiù di 70 droni e almeno tre missili balistici. Ma, scrive Axios, ha precisato a Netanyahu che gli Usa non sosterrebbero ...

