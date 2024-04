L’estate non si fa attendere | sulla spiaggia prezzi in altalena | rincari ma anche listini bloccati

(Di domenica 14 aprile 2024) Prato, 14 aprile 2024 – Chi con orgoglio sta ancorato aidel 2023, chi è costretto a ritoccarli fino a un +20%, con ricadute più evidenti specie sugli affitti giornalieri. Al primo spicchio di sole si torna a guardare al mare, alla Versilia, la più gettonata tra le destinazioni di mare a rapido consumo. E se ancora la stagione balneare non è iniziata (per molti il via lo segnerà il super-ponte del 25 aprile), il tempo di guardarsi attorno è già ora. Il porta a porta telefonico a caccia dell’offerta comincia idealmente da Viareggio e arriva fino a Marina di Massa, andando a richiamare quegli stabilimenti che a campione, da un paio d’anni, prendiamo a parametro. Una fotografia dunque non esaustiva della costa, ma che certo dà l’idea di una tendenza. Darsena di Viareggio, bagno Teresa. Irestano immobili rispetto al 2023: la richiesta ...

Il ragazzo ha Tenta to di rapina re un uomo mentre prelevava da un bancomat nel centro di Reggio Emilia. Poi, ha chiama to i carabinieri , chiedendo di essere arrestato.Continua a leggere (fanpage)

Popovic non brilla nemmeno nella Primavera del Monza: è un oggetto misterioso - Fino ad ora il calciatore non ha mostrato nessuno sprazzo della sua classe, è arrivato in Italia con l'etichetta di giovane fenomeno. Il Napoli lo ha preso e poi girato in prestito al Monza per farlo ...areanapoli

Del Piero fa lezione nel Bronx. «Io allenatore Sto finendo di studiare» - A New York per inaugurare una scuola della Lega Calcio, l’ex campione del mondo Alex Del Piero spiega: «La priorità sono i miei figli, ma le nuove sfide stimolano, mi piace tenermi occupato» ...corriere

Anticipo d'estate in Sardegna: temperature fino a 30 gradi - L’anticiclone il grande protagonista di questo fine settimana ma già dai prossimi giorni è atteso un fronte di aria fredda ...unionesarda